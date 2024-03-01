Экология 01 марта 2024, 03:24 Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна Синоптик Тишковец: весна в Центральной России наступит с 16 марта Freepik

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Весна придет в Центральную Россию только во второй половине марта, зато будет достаточно теплой. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью НСН.

По словам синоптика, климатически март в Центральной России — это четвертый месяц зимы. В этом месяце погода будет очень изменчивой, с резкими потеплениями и похолоданиями, снегопадами и даже метелями. При этом среднемесячная температура будет на один-три градуса выше нормы, а количество осадков на 10-20% меньше положенного.

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«С 16 по 21 марта, по всей видимости, наступит метеорологическая весна, то есть произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону положительных значений. При этом в первой и третьей декадах марта ожидаются два арктических вторжения с передачей холодной эстафеты на начало апреля», — рассказал Тишковец.

Сугробы окончательно растают только в середине апреля — на неделю позже нормы. Кроме того, во втором месяце весны синоптики ожидают сильные краткосрочные похолодания.

Май обещает быть на один-два градуса теплее нормы, а вот осадков в этот месяц выпадет на 20% больше.

«В целом же весна в Центральной России ожидается немного теплее нормы с умеренным количеством осадков», — заявил Тишковец.

А вот в Крым весна придет в начале марта. Воздух на полуострове прогреется до +18 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.