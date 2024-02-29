Общество 29 февраля 2024, 16:23 Крымчанам пообещали настоящую весну с приходом марта

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С приходом марта температура воздуха в Крыму поднимется до +18 градусов. На погоду повлияют воздушные массы со Средиземноморья. Об этом RT сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Калининградской области с началом весны воздух прогреется до +12… +14 градусов. В регион придут воздушные массы из Атлантики.

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«Самая теплая погода, действительно весна, в ближайшие дни в Крыму и на юге Европейской России в Краснодарском крае», — добавил Вильфанд.

В Сочи в пятницу, 1 марта, прогнозируется +15… +16 градусов.