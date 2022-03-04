Синоптик рассказал, когда в Москву придет настоящая весна

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что метеорологической точки зрения весна наступает тогда, когда наблюдается устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль. По его словам, это произойдет в Москве примерно 5–17 марта. Его слова привело РИА «Новости».

Он отметил, что с субъективной точки зрения весна уже пришла в столицу, потому что в городе установилась солнечная сухая погода.

«В среднем температура будет немного выше нормы, и птицы у нас весело поют, и снежный покров активно уменьшается», — сказал метеоролог.

Ранее Леус заявил, что москвичам не стоит ждать весны в начале марта. По его словам, устойчивое потепление может произойти только в 20-х числах.

Синоптик пояснил, что с по 5 марта Московский регион будут ощущать влияние северной периферии циклона. Из-за этого погода станет облачной и более ветреной, понизится атмосферное давление, пройдут осадки в виде небольшого мокрого снега.