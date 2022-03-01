Метеоролог Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в начале марта

Москвичам не стоит ждать весны в начале марта, устойчивое потепление может произойти только в 20-х числах, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказал метеоролог Михаил Леус.

В ближайшие ночи температура воздуха в столице будет опускаться до -9 градусов, в области — до -14 градусов. Днем — около ноля градусов.

«В четверг, пятницу и субботу Москва и окрестности будут ощущать влияние северной периферии циклона, который пройдет по южной части Европейской России. Он заденет нас северным краем: погода станет облачной и более ветреной, понизится атмосферное давление, пройдут осадки в виде небольшого мокрого снега. В воскресенье этот циклон уйдет. И нас опять ждет антициклон», — рассказал Леус.