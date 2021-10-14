Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет первый снег

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первый снег выпадет в Москве 19 октября, однако снежный покров не образуется. В ночь на 20 октября в столице может образоваться гололедица, сообщило РИА «Новости».

Синоптик рассказал, что 19 октября может заметно похолодать из-за полярного вторжения части североатлантического циклона. Евгений Тишковец сообщил РИА «Новости», что ночью температура будет колебаться на уровне нуля градусов и не поднимется выше трех-восьми градусов со знаком плюс. Пограничное состояние температуры воздуха может вызвать осадки.

«В отдельных районах Центральной России и в Москве вперемешку с дождем кое-где не исключается и вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега», — рассказал агентству специалист.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» также сообщил агентству, что снежный покров не сформируется, а снежинки сравнил с белыми мухами, которые будут таять в воздухе. Зато в ночь на 20 октября, по сообщению синоптика, возможны небольшие заморозки.

О приближающемся ливне Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона. Вечером 14 октября и ночью 15 числа ожидаются сильные дожди, которые принесет циклон «Балканец».