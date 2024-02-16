16 февраля 2024, 07:22
Зиму 2024 года в России назвали аномальной по плотности снега
Синоптик Вильфанд заявил, что зима 2024 года стала самой снежной за десятилетия
Плотность снежного покрова превысила многолетние значения. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал зиму 2024 года ненормальной. Он заявил об этом РИА «Новости».
Специалиста впечатлило большое количество осадков и неоднородность погоды в этом сезоне. Роман Вильфанд заявил, что она отклонилась от нормы, в том числе по плотности снежного покрова — показателю, которым оперировали синоптики при оценке снежности.
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«Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату. <…> Плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий», — сказал он.
В Москве 15 февраля прошел сильный снегопад, на уборку улиц вывели 14,5 тысячи единиц техники. Работы организовали в круглосуточном режиме. В Подмосковье задействовали весь парк снегоуборочных машин и 18 тысяч рабочих.
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