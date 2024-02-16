Экология 16 февраля 2024, 07:22 Зиму 2024 года в России назвали аномальной по плотности снега Синоптик Вильфанд заявил, что зима 2024 года стала самой снежной за десятилетия Unsplash

Читать 360tv в

Плотность снежного покрова превысила многолетние значения. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал зиму 2024 года ненормальной. Он заявил об этом РИА «Новости».

Специалиста впечатлило большое количество осадков и неоднородность погоды в этом сезоне. Роман Вильфанд заявил, что она отклонилась от нормы, в том числе по плотности снежного покрова — показателю, которым оперировали синоптики при оценке снежности.

Реклама

«Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату. <…> Плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий», — сказал он.

В Москве 15 февраля прошел сильный снегопад, на уборку улиц вывели 14,5 тысячи единиц техники. Работы организовали в круглосуточном режиме. В Подмосковье задействовали весь парк снегоуборочных машин и 18 тысяч рабочих.