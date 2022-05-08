Синоптик пообещал хорошую погоду во время салюта 9 мая в Москве

К началу праздничного салюта 9 мая ненастье в Москве прекратится, осадки закончатся, в отдельных районах города возможны прояснения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Салют в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне запланирован на 22:00 9 мая. Фейерверки продлятся 10 минут. По словам Тишковца, погодные условия в этот день будут далеки от идеальных, но ближе к назначенному времени они начнут налаживаться.

«Условия погоды будут далеки от идеальных, но <…> примерно к 21:00 осадки в столице закончатся, а через час высота облаков составит 690-760 метров, возможны прояснения. А значит, салют в честь нашей Великой Победы будет раскрываться и достаточно хорошо виден», — сказал синоптик.

При этом он предупредил, что на улице будет довольно холодно — не выше +4...+6 градусов. В ночь на 10 мая температура воздуха в столице опустится до +2 градусов.

«Одевайтесь теплее», — посоветовал Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода 9 мая будет «сложной», но отмена воздушной части парада Победы маловероятна.