Вильфанд оценил вероятность отмены авиашоу в День Победы

Погода 9 мая будет «сложной», но отмена воздушной части парада Победы маловероятна. Об этом рассказал «Подъему» глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что окончательное решение примут военные завтра, после «обезвоживания облаков».

И сегодня, и завтра есть «условия для грозовой деятельности», добавил Вильфанд.

«Будет проводиться обезвоживание облаков, вылетят самолеты-разведчики, чтобы оценить и определить тип облаков, концентрацию водяного пара. Будут разбрасывать реагенты к северо-западу от Москвы, чтобы произошла быстрая аккумуляция водяного пара и интенсивные осадки выпали до подхода облаков к столице», — пояснил глава Гидрометцентра.

Если нижняя граница облаков 9 мая будет выше 350 метров и не будет интенсивных осадков, воздушная часть парада отменяться не будет.

«Большая вероятность, что состоится воздушная часть», — подчеркнул Вильфанд.

На 9 мая синоптики прогнозируют ветреную погоду и всего до +11 градусов. На следующий день будет до +13 и осадки уменьшатся, а 12 мая — уже до +20. Но облачно будет до самого конца недели.