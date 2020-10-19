Россиянам пообещали потепление к 23 октября

В конце рабочей недели температура воздуха на европейской части России будет превышать норму на три градуса. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Речь идет о 23 октября. В этот день ложбина низкого давления приблизится к центру Европейской России. В то же время центр циклона окажется севернее.

«Когда произойдет приближение ложбины низкого давления (она такая вытянутая, острая), произойдет изменение циркуляции. По восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки», — сказал он РИА «Новости».

Представитель Гидрометцентра объяснил, что из-за этого температура повысится, а дожди усилятся. Сильных осадков стоит ждать во второй половине дня 22 октября. На следующий день прогнозируется +13 градусов. Это на три градуса выше нормы. Будет облачно и дождливо. После этого вновь похолодает. Прогноз касается востока Северо-Западного округа и Центрального федерального округа.

При этом ночью температура будет понижаться почти до минусовых значений. Из-за этого на дороге может возникнуть гололедица.