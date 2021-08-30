Новый метод защиты лесов разработали сибирские ученые

Методику дистанционного мониторинга состояния лесов разработали и испытали ученые Сибирского федерального университета в составе международного коллектива. Результаты такого опыта они описали в журнале Drones.

Специалисты объяснили, что дистанционно обследовать леса намного продуктивнее. Можно за короткие сроки изучить огромные территории, в том числе труднодоступные места. Это позволит оперативно принимать все необходимые меры.

Ученые предложили использовать беспилотные летательные аппараты со специальными камерами. На них будет лучшее разрешение, чем на спутниковых системах. Точность оконтурирования каждого отдельного дерева при исследованиях была равна 95%. Можно рассмотреть все повреждения, в том числе нанесенные паразитами.

Предполагается, что съемка будет проводиться с высоты не меньше 120 метров. За полчаса можно отсмотреть не менее 11 тысяч деревьев.

Глава Рослесхоза объяснил, почему в этом году лесные пожары в России оказались настолько сильными. По его словам, виной всему аномальная погода.