Глава Рослесхоза назвал причины масштабных лесных пожаров в России

Сезон лесных пожаров в России этим летом стал одним из самых сложных за всю историю наблюдений. Глава Рослесхоза Иван Советников рассказал в беседе с «Известиями», что привело к беспрецедентной ситуации в стране.

По мнению Советникова, в этом году виной всему аномальная погода. Подробные оценки давать пока рано, потому что пожароопасный сезон еще не закончился. Но самой сложной ситуация была в Якутии, и ее спровоцировали погодные условия. Регион оказался в центре антициклона, который не давал попасть туда дождю. В совокупности с жарой это сделало обстановку очень опасной.

По мнению Советникова, огромное количество пожаров провоцируют люди, которые просто пришли в лес за ягодами и грибами. То и дело они разводят костры, бросают непотушенные сигареты. Глава Рослесхоза считает, что нужно усиливать просветительскую работу с населением и объяснять, насколько опасен для леса огонь. Он выделил Красноярский край, где ввели более жесткие меры и пришли к позитивным изменениям.

Что касается численности инспекторов леса, то Советников сказал, что именно об этом его спрашивают чаще всего. Дело в том, что инспекторы никуда не делись, их по-прежнему очень много. Просто они часто совмещают разные профессии.

«В России более 20 тысяч инспекторов. Но проблема не в количестве. Часто выясняется, что инспекторскими полномочиями наделены бухгалтеры, еще какие-то сотрудники в конторах. Сегодня он инспектор, завтра заполняет некие отчеты, послезавтра сажает лес. Падает качество работы», -сказал Советников.

В последнее время площадь лесных пожаров в России стала сокращаться. За сутки она уменьшилась почти на четверть. Самая сложная ситуация по-прежнему в Якутии.