Тела трех пропавших во время наводнения в Сочи нашли

Спасатели обнаружили тела погибших во время наводнения в Сочи. Поиски четвертого погибшего, предположительно ребенка, продолжаются. Об этом сообщило МКУ «Служба спасения».

В ведомстве напомнили, что минувшей ночью в районе реки Мацеста водитель Toyota Avensis с тремя пассажирами съехал с моста. В результате машина оказалась в бурном потоке воды. Тела трех погибших нашли. Сейчас идут поиски четвертого пассажира. Предположительно, это был ребенок.

Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю, в машине находились сотрудник местного отдела полиции с женой и ребенком 11 лет, а также знакомой парой. Когда машина оказалась в потоке воды, находящийся на пассажирском сиденье мужчина успел выбраться. Первым спасатели нашли тело водителя. Остальных объявили пропавшими без вести.

Мощный ливень и шторм накрыли Сочи в минувшую пятницу. Вышедшие из берегов реки затопили улицы. В поселке Лоо частично разрушилась набережная. Под водой оказался участок федеральной трассы в районе Адлера. После окончания ливня вода в реках начала сходить.