Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за аномальных морозов

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае. Там в последние дни декабря ожидается аномально холодная погода.

«В связи с вторжением арктической холодной воздушной массы на территорию Приморского края 29 декабря 2020 — 2 января 2021 года местами в центральных, западных и южных районах ожидается аномально холодная погода», — об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь Примгидромет Виктор Чулков.

Среднесуточные температуры воздуха на семь и более градусов будут ниже климатической нормы. Специалист добавил, что штормовое предупреждение начало действовать из-за ожидающихся продолжительных морозов.

В горных районах ожидают до -38 градусов, на побережье — столбик термометра опустится до -15… -21 градуса. Во Владивостоке ночью будет -22 градуса, днем — -15… -18 градусов. К тому же возможен северный ветер.

Жителей Москвы и Подмосковья в последнюю неделю 2020 года тоже ждет холодная погода. В понедельник температура будет ниже климатической нормы на три градуса. По словам синоптика, градусник будет показывать -10…-16 градусов.