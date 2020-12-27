Аномальный холод накроет Москву и Подмосковье
«В понедельник будет по-настоящему холодный день, когда температурный фон будет ниже нормы на три градуса», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, ночью в столице прогнозируется 10-12 градусов мороза, в отдельных районах столбики термометров опустятся до 16 градусов ниже нуля. В Подмосковье температура будет доходить до -18 градусов. Аналогичная погода ожидается и во вторник, отметил Вильфанд.
В этот период погода будет солнечной, следует со слов Вильфанда. Осадков не ожидается, так как будет преобладать антициклональный режим погоды.
А в новогоднюю ночь жителей столицы ожидает плюсовая температура и дождь, сообщил накануне сайт Гидрометцентра России. Днем 31 декабря столбики термометров могут показать отметку в плюс четырех градуса. Также в Москве могут быть осадки в виде снега и дождя.