Аномальный холод накроет Москву и Подмосковье

В первой половине грядущей недели Москву и Подмосковье ожидают аномально холодные дни. Температура на улице будет ниже нормы на три градуса.

«В понедельник будет по-настоящему холодный день, когда температурный фон будет ниже нормы на три градуса», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ночью в столице прогнозируется 10-12 градусов мороза, в отдельных районах столбики термометров опустятся до 16 градусов ниже нуля. В Подмосковье температура будет доходить до -18 градусов. Аналогичная погода ожидается и во вторник, отметил Вильфанд.

В этот период погода будет солнечной, следует со слов Вильфанда. Осадков не ожидается, так как будет преобладать антициклональный режим погоды.

А в новогоднюю ночь жителей столицы ожидает плюсовая температура и дождь, сообщил накануне сайт Гидрометцентра России. Днем 31 декабря столбики термометров могут показать отметку в плюс четырех градуса. Также в Москве могут быть осадки в виде снега и дождя.