Штормовое предупреждение объявили в Ленинградской области

В ночь на 22 февраля Ленинградскую область накроет сильный снегопад. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение. Жителей попросили быть предельной внимательными и осторожными.

«22 февраля, во второй половине ночи, в западных и центральных районах области, местами ожидается сильный снег», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Спасатели предупредили, что из-за снега повышается вероятность ДТП и затруднений движения на дорогах. Кроме того, могут быть внесены изменения в расписании рейсов, а также повышается опасность аварий на железнодорожном транспорте и в системах энергоснабжения и ЖКХ.

«При получении информации о сильном снеге: воздержитесь от поездок на личном транспорте, машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии», — порекомендовали в ведомстве.

Ранее Гидрометцентр региона предупредил, что мощный снегопад увеличит высоту снежного покрова до 50 сантиметров. К началу рабочей недели выпадет до 65–80% от месячной нормы февраля.