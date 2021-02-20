Сугробы в Петербурге в праздничные выходные вырастут до 50 см

Мощный снегопад в Санкт-Петербурге на выходных увеличит высоту снежного покрова до 50 сантиметров. Об этом предупредил главный синоптик города Александр Колесов, сообщило ИА Nation News со ссылкой на Гидрометцентр региона.

Сильные снегопады на праздничных выходных в два раза увеличат высоту снежного покрова. Сейчас сугробы в Петербурге достигают 20 сантиметров, а к началу рабочей недели показатели достигнут 50 сантиметров.

«Прохождение через наши районы атмосферных фронтов за трое суток будет сопровождаться сильными снегопадами, которые пройдут с перерывами», — говорится в сообщении.

Подобное количество осадков до этого синоптики фиксировали в 2010 и 2011 годах. Тогда высота снежного покрова преодолела отметку в 60 сантиметров.

К началу рабочей недели выпадет 20–25 миллиметров осадков, то есть до 65–80% от месячной нормы февраля.

Потепление в центре европейской части страны придет в конце февраля. Россияне почувствуют изменения уже к концу следующей недели. Погода станет мягче, на улице потеплеет до -5…-2 градусов.