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    20 февраля 2021, 15:04

    Сугробы в Петербурге в праздничные выходные вырастут до 50 см

    Алена Макаренко

    Мощный снегопад в Санкт-Петербурге на выходных увеличит высоту снежного покрова до 50 сантиметров. Об этом предупредил главный синоптик города Александр Колесов, сообщило ИА Nation News со ссылкой на Гидрометцентр региона.

    Сугробы в Петербурге в праздничные выходные вырастут до 50 см

    Сильные снегопады на праздничных выходных в два раза увеличат высоту снежного покрова. Сейчас сугробы в Петербурге достигают 20 сантиметров, а к началу рабочей недели показатели достигнут 50 сантиметров.

    «Прохождение через наши районы атмосферных фронтов за трое суток будет сопровождаться сильными снегопадами, которые пройдут с перерывами», — говорится в сообщении.

    Подобное количество осадков до этого синоптики фиксировали в 2010 и 2011 годах. Тогда высота снежного покрова преодолела отметку в 60 сантиметров.

    К началу рабочей недели выпадет 20–25 миллиметров осадков, то есть до 65–80% от месячной нормы февраля.

    Потепление в центре европейской части страны придет в конце февраля. Россияне почувствуют изменения уже к концу следующей недели. Погода станет мягче, на улице потеплеет до -5…-2 градусов.