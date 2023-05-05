Экология 05 мая 2023, 03:04 Штормовое предупреждение объявили в 10 регионах России из-за заморозков Синоптик Вильфанд: заморозки до -6 ожидаются в Центральной России с 6 до 9 мая Freepik

Читать 360tv в

В Центральную Россию придут заморозки в ближайшие дни. В связи в этим в 10 регионах объявили штормовое предупреждение, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с тем, что с 5 по 9 мая в Москве, Московской, Тверской, Смоленской, Калужской, Ярославской, Костромской областях ожидаются заморозки», — рассказал он.

Реклама

По прогнозам синоптиков, в ночные и утренние часы температура воздуха будет от -1 до -6 градусов.

Также, по словам Вильфанда, понижение температуры произойдет в Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях, но на день позже — с 6 по 9 мая.

Ранее Вильфанд объяснил, что резкое похолодание в Москве и Подмосковье связано с холодными воздушными массами, которые придут из северных регионов. Температура будет ниже нормы на семь-восемь градусов. Возможны даже осадки в виде снега. Потепления стоит ожидать в День Победы, 9 мая.