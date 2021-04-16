Шквальный ветер ожидается в Челябинской области

Осадки и похолодание придут в Челябинскую область. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Первые порывы ветра до 14 метров в секунду придут на Южный Урал 16 апреля. В субботу, 17 апреля, ветер чуть утихнет. Однако в ночь на воскресенье погода сильно изменится: ветер усилится до 16-17 метров в секунду, в регион придут дожди и мокрый снег.

Столбик термометра при этом не поднимется выше +5...+10 градусов.

Ранее жителей столицы и Московской области предупредили о ночных заморозках. В ночь на 20 апреля температура воздуха может опуститься до -1 градуса.