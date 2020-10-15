Всему приходит конец. Гидрометцентр «завершил» бархатный сезон на курортах РФ

Российским курортам в этом году повезло — теплая погода держалась до середины октября. Туристы до сих пор купаются в море и ловят последние теплые лучи, но Гидрометцентр сообщил, что скоро бархатному сезону придет конец.

В середине следующей недели купаться в море уже будет холодно. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель ведомства Роман Вильфанд.

«С середины следующей недели бархатный сезон заканчивается. Температура воды к этому времени понизится до 20-21 градусов в Крыму», — сказал он.

Такая же ситуация будет и в Краснодарском крае — Сочи, Анапе, Геленджике.

Но не стоит расстраиваться, ведь в 2020 году бархатный сезон продлился гораздо дольше обычного, подчеркнул Вильфанд.

Пока курорты готовятся к осеннему похолоданию, в Москве ждут «Арктического вторжения». По словам синоптиков, уже к этим выходным в городе ощутимо похолодает и выпадет первый снег, сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».