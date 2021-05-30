Сезон белых ночей начался в Петербурге

В Санкт-Петербурге начался сезон белых ночей. Ко дню летнего солнцестояния по ночам в Северной столице будет еще светлее. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До конца следующей недели в Санкт-Петербурге из-за антициклона будут ясные дни и лунные ночи. Лучше даже говорить не лунные ночи, там уже белые ночи начинаются. Около полуночи там еще серовато и различаешь объекты. Чем ближе к дню летнего солнцестояния, тем явственнее будут белые ночи», — приводит агентство слова ученого.

Вильфанд подчеркнул, что участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который начнет работу 2 июня, повезло наблюдать это природное явление.

Ранее врач-сомнолог София Черкасова предупредила, что белые ночи могут вызвать бессонницу у некоторых людей. По ее словам, лучший способ борьбы с отсутствием сна — создание полной темноты в спальне. Черкасова предупредила, что прибегать к приему лекарств стоит только в крайних случаях.