Секретарь Совета безопасности назвал регионы с напряженной экологической обстановкой

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что объем промышленных загрязнений в Сибирских водах является самыми критичными по стране. Политик выступил в Новосибирске, на совещании по вопросам национальной безопасности.

«Напряженная экологическая обстановка отмечается на водных объектах в промышленно развитых районах Кузбасса, Алтая, Новосибирской и Томской областей, Красноярского края», — передает РИА «Новости» слова Патрушева.

Полтора миллиарда кубометров — именно столько, по словам политика, загрязняющих веществ в год попадает в водные объекты на территории сибирского округа. Кроме того, каждый шестой источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не отвечает требованиям санитарных норм.

Как отметил секретарь Совета безопасности, загрязнение местных вод происходит из-за нарушения правил их охраны, неэффективного государственного мониторинга и экологического контроля.

Ранее на Камчатке местные жители забили тревогу после того, как обнаружили мертвых морских животных на Халактырском пляже, а серферы пожаловались на раздражение кожи. Местные власти уже начали проверку воды.