Морские обитатели Камчатки погибли из-за химического загрязнения воды

Множество морских животнсчых выбросилось на Халактырский пляж Камчатки из-за химического загрязнения воды. Также погибшую рыбу, осьминогов, ежей и морских звезд обнаружили на двух соседних пляжах.

О возможном химическом загрязнении РИА «Новости» сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

«Поскольку морские животные были выброшены штормом и в районе бухт Большая и Малая Лагерная Петропавловска-Камчатского, то и там мы отобрали пробы воды. Данные будут в понедельник. Но уже сейчас специалисты говорят, что там повышены (содержание) нефтепродукты, фенолы», — уточнил Кумарьков.

Ранее о загрязнении и погибших животных сообщили местные жители в социальных сетях. Серферы после купания на Халактырском пляже получили раздражение кожи и глаз.

Загрязнение подтвердил глава региона Владимир Солодов. По его поручению экологи проверили воду и выяснили, что в ней превышено содержание нефтепродуктов и фенолов.

Теперь причину загрязнения выясняет природоохранная прокуратура. Местным жителям рекомендовали пока не контактировать с водой.