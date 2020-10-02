Морские обитатели Камчатки погибли из-за химического загрязнения воды
О возможном химическом загрязнении РИА «Новости» сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.
«Поскольку морские животные были выброшены штормом и в районе бухт Большая и Малая Лагерная Петропавловска-Камчатского, то и там мы отобрали пробы воды. Данные будут в понедельник. Но уже сейчас специалисты говорят, что там повышены (содержание) нефтепродукты, фенолы», — уточнил Кумарьков.
Ранее о загрязнении и погибших животных сообщили местные жители в социальных сетях. Серферы после купания на Халактырском пляже получили раздражение кожи и глаз.
Загрязнение подтвердил глава региона Владимир Солодов. По его поручению экологи проверили воду и выяснили, что в ней превышено содержание нефтепродуктов и фенолов.
Теперь причину загрязнения выясняет природоохранная прокуратура. Местным жителям рекомендовали пока не контактировать с водой.