Сбрасывавшее отходы судно обнаружили на Камчатке благодаря спутникам

Спутниковые снимки помогли определить, какое судно сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября. Тем не менее эта ситуация вряд ли могла спровоцировать экологическую катастрофу.

Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства на своем официальном сайте.

«Сам объем очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Но даже по этому случаю судно стопроцентно будет установлено, данные уже переданы в правоохранительные органы», — рассказал глава Камчатского края Владимир Солодов.

При этом он добавил, что нарушители будут наказаны.

Накануне эксперт Дмитрий Лисицын расшифровал карту анализов воды на Камчатке и объяснил, чем грозят любые превышения нормы. Ученые продолжают брать пробы воды, чтобы выяснить причину загрязнения.

Ранее глава Камчатки назвал научной версию о гибели животных из-за водорослей. Речь идет о токсичных микроводорослях, которые могли вызвать массовую гибель морских животных на Камчатке, передает «Газета.ru». Выяснилось, что подобный случай был выявлен на Аляске.