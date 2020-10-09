«Ситуация тревожная»: специалист расшифровал карту анализов воды на Камчатке

Председатель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын проанализировал карту с результатами проб воды на Камчатке и рассказал «360», о чем на самом деле надо беспокоиться специалистам. Также он назвал, чего в этой карте не хватает.

«Это хорошо, что такой шаг сделан, но хотелось бы, чтобы это было в более упорядоченном виде. Это очень положительно, что выкладываются результаты анализов», — рассказал эксперт.

Однако, по мнению Лисицына, у этой карты есть свои недочеты, которые помешают местным жителям полностью довериться результатам.

«Но, думаю, правильнее было бы, чтобы там выкладывались действительно протоколы-документы, а не просто информация. Необходимы сами документы», — объяснил он.

Тем не менее по этим данным эксперт сразу понял, что бухта загрязнена.

«При быстром просмотре стразу видно, что, конечно, Авачинская бухта загрязнена. Не хочу сказать, что это нормально, но это обычно. <…> Те загрязнения, которые там встречаются, понятны и более-менее объяснимы», — объяснил собеседник «360».

На территории расположен крупный город и порт, а туда стекают стоки. Отсюда и загрязнения.

«Если мы посмотрим на результаты анализов безымянной бухты Спасение, это уже значительно дальше от источников загрязнения, там ситуация лучше, результаты чище. Загрязнений практически нет», — рассказал Лисицын.

Что касается Халактырского пляжа, из того что видно — там обширное загрязнения фосфат-ионами, что, на мой взгляд, объясняется стоками с сельскохозяйственных полей. Они хорошо видны на спутниковых снимках. <…> Ничего хорошего в этом нет Дмитрий Лисицын.

Халактырский пляж всегда считался очень чистым местом, с чистой водой, но анализы показывают обратное, даже если не брать во внимание экологическую катастрофу. Также Лисицын прокомментировал содержание в воде фенолов.

«Может быть, фенолы являются производными того загрязнения, которое и стало причиной катастрофы. Но здесь нужно разговаривать с экотоксикологами и химиками», — предположил он.

Однако эксперт не смог назвать, откуда столько фенолов могло поступить. Главный источник фенола, по его словам, различные производства. Но на территории нет предприятий, которые способны выбросить такое количество веществ.

Ранее на официальном сайте правительства региона появилась карта с результатами анализов проб воды на Камчатке.