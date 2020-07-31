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    31 июля 2020, 15:03

    Сантиметр осадков может выпасть в Москве

    Дарья Морозова

    До 10 миллиметров осадков может выпасть в Москве 31 июля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста московского «Метеобюро» Татьяну Позднякову.

    По данным сайта «Газета.ru», эксперт уточнила, что это предполагалось заранее.

    «В принципе мы прогнозировали, что сегодня за счет неустойчивости в тыловой части циклона с центром над Архангельском может выпасть в Москве где-то до 10 миллиметров осадков, то есть значимое количество», — заключила Позднякова.

    Ранее Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», рассказал, что 1–2 августа, центральная часть России продолжит находиться в тыловой части циклона. Это значит, что температура будет прохладной, облачной с прояснениями. Иногда будет идти небольшой дождь с северо-западным ветром со скоростью 4-9 метров в секунду. Столбик термометра по ночам будет опускаться до +9… +12 градусов, днем поднимется до +17… +29 градусов. А вот в августе в столице вернется лето.

    Новости SMI.FM