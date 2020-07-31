Сантиметр осадков может выпасть в Москве

По данным сайта «Газета.ru», эксперт уточнила, что это предполагалось заранее.

«В принципе мы прогнозировали, что сегодня за счет неустойчивости в тыловой части циклона с центром над Архангельском может выпасть в Москве где-то до 10 миллиметров осадков, то есть значимое количество», — заключила Позднякова.

Ранее Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», рассказал, что 1–2 августа, центральная часть России продолжит находиться в тыловой части циклона. Это значит, что температура будет прохладной, облачной с прояснениями. Иногда будет идти небольшой дождь с северо-западным ветром со скоростью 4-9 метров в секунду. Столбик термометра по ночам будет опускаться до +9… +12 градусов, днем поднимется до +17… +29 градусов. А вот в августе в столице вернется лето.