Самый мощный за 70 лет снегопад в Москве и Подмосковье оказался незаметным

В столичном регионе готовились к сильному снегопад. Синоптики предупреждали, что он станет рекордным по количеству осадков за последние 70 лет. Оказалось, пик снегопада уже прошел, но его никто не заметил. Об этом «360» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Снегопад уже практически закончился. Его пик в столичном регионе наблюдался сегодня в утренние часы», — сообщил метеоролог.

При этом он не стал называть погодное явление рекордным.

«О том, каким он будет по количеству выпавших осадков, можно будет говорить лишь после девяти часов вечера, когда будут проведены все наблюдения. Пока в столичном регионе выпало от девяти до 11 миллиметров осадков — это от 15 до 20% месячной нормы», — добавил Леус.

Специалист рассказал, что по данным на 09:00, в Москве и Подмосковье местами сформировался снежный покров. В столице выпало от двух до шести сантиметров снега.

По прогнозам Росгидромета, мокрый снег с дождем продолжит падать в Москве до 21:00. Сохранится усиление ветра и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в МЧС.

В Московской области подготовились к мощному погодному явлению. На улицы для очистки снега вывели почти тысячу спецмашин, рассказал Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.