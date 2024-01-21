Экология 21 января 2024, 20:07 Самые большие сугробы в Московском регионе нашли в Коломне Синоптик Тишковец: сугробы в Москве превысили норму в полтора раза РИА «Новости»

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Москва и Московская область за минувшие сутки пережили остатки снегопадов, поэтому высота сугробов осталась без изменений. Но она все равно превысила норму для второй половины января в полтора раза. Об этом в Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что на погодной станции на ВДНХ высота снежного покрова за сутки снизилась на один сантиметр и составила 41 сантиметр при норме 29. Самые крупные сугробы оказались в столичном районе Тушино. Там высота снежных гор составила 46 сантиметров. Недалеко от этого показателя ушел район МГУ, где нашли 45-сантиметровые сугробы.

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В Московской области в лидеры по высоте сугробов выбился городской округ Коломна с результатом 48 сантиметров. На втором месте со снежными горами в 46 сантиметров расположился поселок Черусти, входящий в городской округ Шатура. Замкнул тройку Волоколамский городской округ, где сугробы выросли до 42 сантиметров.

Тишковец добавил, что на предстоящей неделе существенных изменений в высоте снежного покрова не произойдет. Прибавка от пяти до 10 миллиметров от небольших снегопадов надолго не задержится из-за оттепели, которая придет в Москву и Подмосковье в среду.