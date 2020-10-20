Стала известна причина массовой гибели рыбы на водохранилище в Калмыкии

Группа экспертов заявила, что массовую гибель рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Сарпинском районе Калмыкии вызвали сразу несколько факторов. Среди них — засуха, избыточное скопление фосфорных отложений и недостаточное обводнение.

Как сообщил в своем аккаунте Instagram глава республики Бату Хасиков, по предварительной оценке, мор рыбы произошел из-за недостатка кислорода. Его, в свою очередь, вызвало критическое снижение уровня воды в водоеме.

«На данный момент эксперты и ученые указывают на комплексную природу возникновения проблемы. По предварительной версии, это засуха, недостаточное обводнение и избыточное скопление фосфорных отложений из-за множества животных, которые приходят на водопой и загрязняют воду», — написал Хасиков.

Во время рабочей поездки на водохранилище он обсудил сложившуюся ситуацию с представителями Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Минприроды.

Хасиков сообщил, что специалисты взяли повторные пробы воды, которые проверят в лабораториях Элисты, Волгограда и Астрахани. Глава региона уточнил, что поручил ведомствам создать рабочую карту по расчистке источников, питающих водохранилище.

Необходимо также создать искусственную фильтрацию талых и дождевых вод, а также организовать водопой скота. Он посетовал, что водохранилищу долгое время не уделось должного внимания, но теперь будет проведена тщательная проверка этого и других водоемов республики.

Накануне в Сети появилось видео, на котором один из пользователей Instagram показал заваленные дохлой рыбой берега водохранилища.

Следственный комитет начал проверку этой информации. В прокуратуре республики заявили, что мор рыбы вызван критическим снижением уровня воды. Бату Хасиков взял ситуацию под личный контроль.