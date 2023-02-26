Экология 26 февраля 2023, 14:19 Весна не посетит Центральную Россию в марте Руководитель Гидрометцентра Вильфанд заявил, что не стоит ждать весны в марте piqsels

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Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что март — зимний месяц, и от первых его чисел не стоит ожидать наступления весны. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он напомнил, что Россия расположена на умеренных широтах и не является южной страной. Синоптик подчеркнул, что по климатическим характеристикам, по среднему значению, самая максимальная высота снега обычно бывает в конце февраля — начале марта.

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«Если ассоциировать начало весны со сходом снежного покрова, то он сходит в конце марта — начале апреля. Это на открытых поверхностях. Если речь идет о лесах, то там снег в среднем сходит на десять дней позже, то есть в третьей пятидневке апреля», — отметил он.

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Кроме этого, Вильфанд привел признаки предвестников весны: прилет грачей в третьей декаде марта, устойчивый переход через 0 градусов в конце месяца, День весеннего равноденствия 22 марта.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также предупредил, что весенней погоды до конца марта не стоит ждать. По его словам, устойчивая плюсовая погода придет только в апреле.