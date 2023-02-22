22 февраля 2023, 12:33
Синоптик Евгений Тишковец рассказала, какой март жде Центральную Россию
Март в Центральной России будет достаточно суровым. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Весенней погоды до конца марта ждать не стоит. Тепло начнется только в последнюю неделю. Но устойчивая плюсовая погода придет только в апреле.
Реклама
«Март грядет достаточно суровый. Он подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов, усилением морозов, арктическими вторжениями и зарядами снега», — сказал Евгений Тишковец.
Реклама
Но, хотя март и не принесет долгожданной весны, он все равно будет на несколько градусов теплее обычного.
Погода
Реклама
Реклама