Общество 22 февраля 2023, 12:33 Синоптик Евгений Тишковец рассказала, какой март жде Центральную Россию

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Март в Центральной России будет достаточно суровым. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Весенней погоды до конца марта ждать не стоит. Тепло начнется только в последнюю неделю. Но устойчивая плюсовая погода придет только в апреле.

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«Март грядет достаточно суровый. Он подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов, усилением морозов, арктическими вторжениями и зарядами снега», — сказал Евгений Тишковец.

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Но, хотя март и не принесет долгожданной весны, он все равно будет на несколько градусов теплее обычного.