Экология 01 февраля 2024, 03:58 Россиянам рассказали о погоде в феврале Синоптик Вильфанд: февраль в России будет более теплым по сравнению с нормой Freepik

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам, что февраль будет более теплым по сравнению с нормой, причем почти на всей территории страны. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Интерфакс».

«Исключение — только самый восток страны — Чукотка, Камчатка, Приморский край и юг Хабаровского края. Там не холодная погода, там температура около нормы, но на отрицательном фоне», — уточнил синоптик.

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Метеоролог добавил, что температура выше нормы прогнозируется в Архангельской области, Коми и западной части Якутии, в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибири.

Если говорить о количестве осадков, то оно будет близким к норме. Дефицит прогнозируется только на севере Якутии, в Забайкалье, Чукотке и в Магаданской области.

Ранее Вильфанд рассказал, что аномальное тепло ожидает жителей Европейской части России до конца недели. Это связано с переносом теплых воздушных масс из умеренных регионов акватории и южной акватории Атлантики. При этом синоптик пояснил, что под теплой погодой он понимает природные аномалии, отклонения от нормы.