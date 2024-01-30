Общество 30 января 2024, 18:15 Метеоролог Вильфанд: аномальное тепло ожидает всю Европейскую территорию России до конца недели

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Резкое потепление ожидает жителей Европейской части России до конца недели. Теплая погода сохранится в течение всех рабочих дней, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Ридусом».

По его словам, такой прогноз объясняется переносом теплых воздушных масс из умеренных регионов акватории и южной акватории Атлантики.

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«Под теплой погодой я понимаю положительные отклонения от нормы, то есть это природные аномалии. Для каждого региона своя норма: для Краснодара средняя температура для начала февраля одна, а для Якутска — другая», — отметил Вильфанд.