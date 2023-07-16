Москва 16 июля 2023, 15:41 Москвичей предупредили об ухудшении погоды с 19 июля Синоптик Вильфанд: с 19 июля в Москве снова ухудшится погода РИА «Новости»

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Жителей столичного региона ждет трехдневная жара, но уже через несколько суток ситуация с погодой изменится в худшую сторону. О грядущем похолодании сообщил ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Рекомендую москвичам жадно наслаждаться погодой в воскресенье, понедельник, в первой половине дня вторника, потому что потом нас вновь ожидает понижение температуры», — уточнил он.

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Метеоролог отметил, что в Москве в ближайшие три дня воздух будет прогреваться до +25…+27 градусов. При этом ожидается много солнца и мало ветра. С 19 июля начнется понижение температуры до +20 градусов и установится облачная погода. Прогнозируются усиление ветра до 17 метров в секунду и дожди.

Вильфанд добавил, что из-за ветра и дождя температура будет ощущаться еще ниже. В дневные часы с 20 по 22 июля столбики термометра покажут отметки +19…+24 градуса, что ниже нормы на два с половиной градуса и соответствует началу июня. При этом осадков не предвидится.

Ранее метеоролог Позднякова сообщила, что четверг стал самым дождливым днем июля в Москве.