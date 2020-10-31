Россиянам предсказали теплую зиму

Теплая зима ожидает жителей большинства российских регионов. Однако это не значит, что в зимний период не стоит ожидать сильные морозы.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«В целом зима ожидается теплая, но это не значит, что не будет значительных морозов. Погода будет неоднородной. В декабре практически повсеместно температура ожидается около и выше нормы», — сказал научный руководитель Гидрометцентра. Вильфанд также отметил, что это, в частности, касается европейской территории России, Красноярского края, севера Западной Сибири и Якутии.

В оставшиеся два зимних месяца в большинстве регионов страны температура будет в пределах нормы. В январе теплее будет только на юге европейской части страны. Превышение нормы в феврале ожидается во всем европейском регионе России.

Выпадение снега в столице ожидается лишь в конце ноября — 27-30 числа.

Уже начиная с 3 ноября в Москву и область придет потепление до +11 градусов, ранее говорил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с «360». По его словам, в течение ближайшей недели температура будет существенно выше нормы. До 3 ноября превышение составит три-четыре градуса, а затем дойдет до пяти-шести.