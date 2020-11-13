Россиянам пообещали, что грядущая зима будет холоднее предыдущей

Предстоящая зима в России не станет такой же аномально теплой, как в 2019 году. В Гидрометцентре заметили, что подобное противоречит статистике.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «Парламентской газете», какой ожидается погода в зимний период в европейской части и на остальной территории страны.

«Предполагается, что практически на всей территории страны температурный фон будет около нормы», — заметил синоптик, сославшись на комплексный прогноз на отопительный период.

На севере европейской части России, на Урале, на западе и средней части Сибири, добавил Вильфанд, температура окажется выше нормы. Зима, хоть и окажется холоднее предыдущей, в целом морозной не будет.

Более конкретных прогнозов по поводу зимнего периода в Гидрометцентре давать не стали. Вильфанд заметил, что прогнозировать, «насколько температура будет выше нормы, за пределами наших возможностей».

Жителям московского региона пока что рано ждать снега. Хотя погода и соответствует календарю, ближайшую неделю особенных перемен в ней не ожидается.