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    12 ноября 2020, 12:01

    Жителям московского региона сказали пока не ждать снега, несмотря на похолодание

    Александра Ломейко, Василиса Андреева

    Ночь на 12 ноября стала самой холодной за осень. Но снега жители столичного региона пока не увидят, заметила в беседе с «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

    Погоду в Москве и области сейчас определяет антициклон. Регион находится на его периферии, но атмосферное давление довольно высокое.

    «При высоком атмосферном давлении во второй половине дня у нас происходит размывание облачности и, как правило, первая половина ночи бывает с небольшой облачностью или вообще ясной», — рассказала метеоролог о минувшей ночи.

    В среду дневная температура была положительной, в пределах +2…+3 градусов. Ситуация изменилась, «как только разорвало облака». Стало холодать, и к 03:00 показатели термометра стали минимальными.

    «В Москве было -2…-4 градуса, даже в центре — на Балчуге — температура впервые была отрицательной. Таким образом, прошедшая ночь оказалась самой холодной с начала осеннего сезона», — заметила Позднякова.

    Существенных перемен в погоде в предстоящие дни ожидать не стоит. Ее по-прежнему определяет антициклон. В ночные часы температура воздуха также будет отрицательной.

    В выходные дни минимальная температура ночью составит около 0…-1, а дневная будет слабоположительной. Из-за слегка пониженного давления в воскресенье, 15 ноября, не исключено, что на погоду повлияет антициклон, находящийся на юге европейской части России. Вероятна более сильная облачность.

    «Температура воздуха практически соответствует календарю. Может быть, в отдельные дни предстоящей недели она будет на один градус ниже климатической нормы. В ближайшие пять-семь дней существенных перемен в погоде не ожидается, как и осадков в виде снега. Снега, который мы могли бы увидеть на поверхности земли», — заключила метеоролог.