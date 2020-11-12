Жителям московского региона сказали пока не ждать снега, несмотря на похолодание

Ночь на 12 ноября стала самой холодной за осень. Но снега жители столичного региона пока не увидят, заметила в беседе с «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Погоду в Москве и области сейчас определяет антициклон. Регион находится на его периферии, но атмосферное давление довольно высокое.

«При высоком атмосферном давлении во второй половине дня у нас происходит размывание облачности и, как правило, первая половина ночи бывает с небольшой облачностью или вообще ясной», — рассказала метеоролог о минувшей ночи.

В среду дневная температура была положительной, в пределах +2…+3 градусов. Ситуация изменилась, «как только разорвало облака». Стало холодать, и к 03:00 показатели термометра стали минимальными.

«В Москве было -2…-4 градуса, даже в центре — на Балчуге — температура впервые была отрицательной. Таким образом, прошедшая ночь оказалась самой холодной с начала осеннего сезона», — заметила Позднякова.

Существенных перемен в погоде в предстоящие дни ожидать не стоит. Ее по-прежнему определяет антициклон. В ночные часы температура воздуха также будет отрицательной.

В выходные дни минимальная температура ночью составит около 0…-1, а дневная будет слабоположительной. Из-за слегка пониженного давления в воскресенье, 15 ноября, не исключено, что на погоду повлияет антициклон, находящийся на юге европейской части России. Вероятна более сильная облачность.

«Температура воздуха практически соответствует календарю. Может быть, в отдельные дни предстоящей недели она будет на один градус ниже климатической нормы. В ближайшие пять-семь дней существенных перемен в погоде не ожидается, как и осадков в виде снега. Снега, который мы могли бы увидеть на поверхности земли», — заключила метеоролог.