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    01 мая 2021, 12:10

    Россиянам напомнили правила проведения экологичных пикников

    Алена Макаренко

    Россиянам напомнили правила ответственного проведения пикников. Их перечислил «Российский экологический оператор» (РЭО).

    Россиянам напомнили правила проведения экологичных пикников

    На майских праздниках региональные операторы по обращению с отходами сталкиваются с заметным увеличением нагрузки. Поэтому в РЭО напомнили про экологические правила.

    «После пикников с шашлыками и без них важно не только убрать за собой отходы, но и как можно меньше отходов отправить на полигоны», — отметил представитель РЭО Дмитрий Бойко.

    Для этого нужно помнить про раздельный сбор мусора: собрать вторсырье в один мешок, а смешанные отходы с остатками пищи — в другой. Их выкидывают на контейнерной площадке с синим и серым баками. К 2030 году объем отходов, которые идут на захоронение, должен сократиться на 50%. Таковы цели нацпроекта «Экология», напомнил Бойко.

    Кроме того, лучше всего брать с собой многоразовую посуду, потому что одноразовые пластиковые вилки и ножи сложно отобрать из общего потока отходов для переработки — даже если их предварительно вымыли.

    Вместо одноразовой посуды на пикник можно взять легкую и прочную металлическую посуду, многоразовые контейнеры, канистры для воды. К тому же такая посуда обходится дешевле, если сравнивать с привычкой каждый раз покупать одноразовые приборы.

    Помимо этого, стоит купить бумажные салфетки, поскольку они разлагаются намного быстрее, чем синтетические. Также в РЭО призвали выбирать товары в перерабатываемой упаковке и в целом отказаться от ее избыточного количества. Бойко добавил, что 50% всех бытовых отходов в России — упаковка.

    Туристов пригласили провести майские праздники в Подмосковье. Для разведения костров, в том числе для жарки шашлыка, требуется соблюдать новые правила, которые вступили в силу 1 мая, напомнило Ura.ru.