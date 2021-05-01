Россиянам напомнили правила проведения экологичных пикников

Россиянам напомнили правила ответственного проведения пикников. Их перечислил «Российский экологический оператор» (РЭО).

На майских праздниках региональные операторы по обращению с отходами сталкиваются с заметным увеличением нагрузки. Поэтому в РЭО напомнили про экологические правила.

«После пикников с шашлыками и без них важно не только убрать за собой отходы, но и как можно меньше отходов отправить на полигоны», — отметил представитель РЭО Дмитрий Бойко.

Для этого нужно помнить про раздельный сбор мусора: собрать вторсырье в один мешок, а смешанные отходы с остатками пищи — в другой. Их выкидывают на контейнерной площадке с синим и серым баками. К 2030 году объем отходов, которые идут на захоронение, должен сократиться на 50%. Таковы цели нацпроекта «Экология», напомнил Бойко.

Кроме того, лучше всего брать с собой многоразовую посуду, потому что одноразовые пластиковые вилки и ножи сложно отобрать из общего потока отходов для переработки — даже если их предварительно вымыли.

Вместо одноразовой посуды на пикник можно взять легкую и прочную металлическую посуду, многоразовые контейнеры, канистры для воды. К тому же такая посуда обходится дешевле, если сравнивать с привычкой каждый раз покупать одноразовые приборы.

Помимо этого, стоит купить бумажные салфетки, поскольку они разлагаются намного быстрее, чем синтетические. Также в РЭО призвали выбирать товары в перерабатываемой упаковке и в целом отказаться от ее избыточного количества. Бойко добавил, что 50% всех бытовых отходов в России — упаковка.

Туристов пригласили провести майские праздники в Подмосковье. Для разведения костров, в том числе для жарки шашлыка, требуется соблюдать новые правила, которые вступили в силу 1 мая, напомнило Ura.ru.