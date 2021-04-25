Туристов пригласили провести майские праздники в Подмосковье

Длинные майские выходные с 1 по 10 число можно провести в городах Московской области. Там можно отдохнуть не только на любой вкус, но и на любой бюджет.

Об этом сообщили в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

The Village назвал топ-10 мест региона, которые ждут гостей. Там можно отлично провести время в долгие майские праздники. В список попали Дмитров, Зарайск, Дубна, Подольск, Серпухов, Коломна, Звенигород, Ногинск, Клин, Бородино.

В этих городах можно сходить на рыбалку, отправиться на пикник, покататься на воздушном шаре или погонять на квадроцикле. Для любителей истории есть возможность устроить небольшой тур по старинным городам или насладиться красотой живописных усадеб и монастырей. Те, кто хочет провести время с семьей, могут снять уютные коттеджи или погулять на природе.

Подробнее обо всех туристических маршрутах Подмосковья можно узнать на welcome.mosreg.ru.

Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая включительно. Дни с четвертого по седьмое считались рабочими. Однако президент России Владимир Путин подписал указ, который сделал все дни с 1 по 10 мая включительно выходными. Эту меру предложил Роспотребнадзор, чтобы снизить риск распространения коронавируса.