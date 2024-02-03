Экология 03 февраля 2024, 03:46 Россиян призвали не спешить радоваться прогнозам о теплом феврале Синоптик Вильфанд: февраль может быть совсем не теплым Freepik

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Хотя средняя температура в феврале будет выше нормы, ждать устойчивого тепла не стоит. Погода обещает быть крайне изменчивой, с резкими потеплениями и похолоданиями. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости».

«Метеорологи прогнозируют, что февраль будет теплее нормы, это действительно так, но вспомните декабрь: среднемесячная температура соответствовала норме, но первая половина месяца — экстремально холодная, а вторая — экстремально теплая», — объяснил метеоролог.

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Вильфанд также призвал не ждать скорого прихода весны и напомнил, что снежный покров обычно сходит только в первой декаде апреля.

Ранее стало известно, что в Москве объявили желтый уровень погодной опасности на выходные 3–4 февраля. Ожидается, что в эти дни в столице будет сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.