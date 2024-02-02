Общество 02 февраля 2024, 14:15 Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра Желтый уровень опасности объявили в Москве и области на выходных из-за ветра Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности на субботу и воскресенье, 3 и 4 февраля, из-за сильного ветра. Информация об этом появилась на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Период предупреждения с 21:00 3 февраля до 21:00 4 февраля. Местами порывы до 15 метров в секунду», — уточнили синоптики.

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Кроме того, в Московском регионе до вечера понедельника продолжит действовать предостережение о потенциально опасной погоде из-за гололедицы на дорогах.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в Москве в феврале будет теплее положенного на три-четыре градуса.