Россиян призвали не бояться аномальной жары из Европы

Жаркая погода, накрывшая Западную Европу, не придет в Россию, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова передало РИА «Новости».

В последнее время в Европе установилась аномальная жара. К примеру, на минувшей неделе в Великобритании воздух прогрелся до +40 градусов. Синоптики также зафиксировали высокие температуры в Греции, Испании, Германии.

В отдельных странах это привело к массовым пожарам. Однако в России этот сценарий не повторится, уверен Шувалов. Напротив, на страну надвигается циклон, что приведет к понижению среднесуточной температуры до нормальных отметок.

В Москве на 27 июля объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары. Воздух прогреется до +30 градусов.