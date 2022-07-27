«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары

В столичном регионе в среду снова объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары, сообщение об этом появилось на сайте Гидрометцентра России. Воздух в Москве прогреется до +30…+32 градусов.

Предупреждение Гидрометцентра действует с 12:00 до 18:00 27 июля. В этот же день синоптики ожидают грозовые дожди и усиление ветра до 15 метров в секунду.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей, что в четверг температура воздуха пойдет на спад, к выходным столбики термометра опустятся ниже нормы. Будет довольно заметное похолодание, подчеркнул Леус.