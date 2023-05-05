Экология 05 мая 2023, 05:31 Россиян предупредили о самом жарком лете за полтора века «Звезда»: лето 2023 года может стать самым жарким за полтора века РИА «Новости»

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Лето 2023 года может стать самым жарким в России за последние 150 лет. Синоптики прогнозируют экстремальную жару, сообщил телеканал «Звезда».

По словам специалистов, в летние месяцы столбики термометров будут подниматься до +40 градусов, а иногда и выше этой отметки. Жаркая погода ждет жителей Москвы, Белгородской и Тульской областей. Аномальные температуры также будут в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

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Пока россияне только мечтают о теплой погоде. Сразу в 10 регионах объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. Похолодание придет в Центральную Россию с 5 по 9 мая.

В эти дни температура воздуха в ночные и утренние часы будет от 1- до -6 градусов. Заморозки ожидаются в Москве, Московской, Тверской, Смоленской, Калужской, Ярославской и Костромской областях.