Россиян предупредили о постоянных погодных аномалиях

Стабильной погоды в России больше не будет. Аномалии станут постоянными. Это связано с застывшими атмосферными волнами из-за глобального потепления.

«Атмосферное движение происходит в виде волн, и когда такая волна застывает на месте, мы видим характерную аномальную погоду. А поскольку Россия достаточно большая страна, то в разных регионах образуются свои застывшие волны», — рассказал Ura.ru заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Собеседник добавил, что из-за глобального потепления циркуляция воздуха замедлится и атмосферные волны станут чаще застывать. Из-за этого в будущем постоянно будет то аномально холодно, то аномально жарко.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально теплая погода придет в Калининградскую область и ряд областей на севере Европейской России. Столбики термометров поднимутся до отметки на четыре-пять градусов выше нормы.