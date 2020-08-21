Аномальное тепло придет в Европейскую Россию

Аномально теплая погода с температурой на 4-5 градусов выше нормы установится в Калининградской области и ряде областей на севере Европейской России. Теплые дни будут радовать жителей региона до середины следующей недели.

«Невероятно тепло в Калининградской области. Температура воды — 21-22 градуса, температура воздуха выше 25 градусов, до 30 может доходить. Такая погода стоит уже неделю, и до середины следующей недели она сохранится», — рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температуры выше нормы на 4-5 градусов. Вильфанд также отметил, что такая ситуация для второй половины августа является редкой, а в отдельные дни бились температурные рекорды. Метеоролог сравнил погоду в Калининградской области с погодой на Черноморском побережье. Вильфанд отметил, что в первом регионе только температура воды ниже.

Синоптик также добавил, что температура будет на 4-6 градусов выше нормы в Санкт-Петербурге, в Архангельской области, в Карелии, в Мурманской области.