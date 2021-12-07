Россиян предупредили о погодной лихорадке

Жителей центра Европейской России в ближайшие дни ждет настоящая погодная лихорадка — будет то теплеть, то вновь холодать. При этом снег будет идти вместе с дождем. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам Паршиной, в Подмосковье 7 декабря пройдут сильные осадки. Поскольку днем потеплеет до +3 градусов, то преимущественно это будет мокрый снег. Однако уже в среду из-за прохождения холодного атмосферного фронта в среду температура начнет падать. Об этом написала «Российская газета».

Днем 8 декабря возможен слабый мороз, но к вечеру похолодает до -9 градусов. Самым холодным днем недели окажется четверг, 9 декабря. Днем столбики термометров опустятся до -8 …-10 градусов, ночью — до -13. После четверга опять начнется потепление. К выходным воздух вновь прогреется до +3 градусов.

По данным Гидрометцентра, температура в декабре этого года на большей части территории России будет около средних многолетний значений.

Накануне, 6 декабря, москвичей предупредили о надвигающемся снегопаде, особенно сильным он будет, по прогнозам, с 09:00 до 15:00 7 декабря.