Экология 28 марта 2024, 03:07 Россиян предупредили о морозах до -40 в девяти регионах Синоптик Вильфанд: в девять регионов России придут морозы до -40 градусов Pxhere

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Аномальные морозы накроют север Урала и Сибири, а также они ожидаются в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторые регионы придет такая опасность», — пояснил он

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По словам эксперта, период с 27 по 29 марта жители Ненецкого автономного округа и Республики Коми могут наблюдать температуру воздуха на 7–10 градусов ниже нормы. Она будет варьироваться в диапазоне –27…–28 градусов.

В Ямало-Ненецком автономном округе показатели опустятся на шесть–девять градусов ниже нормы (до –32). В Ханты-Мансийском автономном округе морозы будут до –23 градусов, а в Красноярском крае — до –35.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее заявил, что с 25 марта москвичи будут периодически наблюдать дожди с мокрым снегом.