Эксклюзив 22 марта 2024, 11:00 Москвичам пообещали похолодание и дождь с мокрым снегом на следующей неделе Синоптик Шувалов: в Москве ожидаются дожди с мокрым снегом и до +5 градусов Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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На следующей неделе, которая начнется с 25 марта, в Москве ожидаются дожди с примесью мокрого снега. Температура воздуха не будет подниматься выше +5 градусов. Об этом «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Температура воздуха немного подкачает — вернется к нулевым значениям ночью и днем будет не выше +4...+5 градусов. В основном будет пасмурно, за исключением, может быть, понедельника. Осадки — дождь с мокрым снегом», — сообщил синоптик.

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По его словам, дожди начнутся уже в выходные 23 и 24 марта, 25-го будет солнечно, а с 26 марта «опять зарядит дождь». Он не будет идти целыми днями, но и кратковременным его тоже нельзя назвать — осадки будут «накатывать волнами», уточнил Шувалов.

«Пока не видно, когда дожди уйдут: циклоны следуют один за другим на европейской территории. Видимо, до конца марта у нас погода с дождями, причем дожди могут быть с примесью мокрого снега, и будет не так чтобы очень тепло. Давайте наслаждаться сегодняшним днем — в дальнейшем погода немного „скукожится“», — резюмировал собеседник.

Ранее Александр Шувалов прогнозировал, что к концу текущей недели потеплеет до +8 градусов.