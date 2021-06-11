Россиян предложили штрафовать за нарушения при раздельном сборе мусора

За нарушение режима раздельного сбора мусора в России хотят ввести штрафы. Причиной загрязнения городской среды назвали поведение жителей.

В правительстве пытаются сократить объемы вывозимого на полигоны мусора. Под запрет могут попасть цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда. Производители предложили решить проблему менее жестким способом, сообщила газета «Известия».

Союз переработчиков пластмасс направил письмо вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко, где расписал идею введения штрафов при несоблюдении режима раздельного сбора мусора.

По мнению президента организации Михаила Кацевмана, загрязнение населенных пунктов происходит не из-за самих отходов. Практически любой пластик можно переработать или пустить на энергетическую утилизацию. Мощностей для сортировки и переработки в стране хватает.

Раздельный сбор мусора, добавили в союзе, нужно организовывать в домовладениях и на муниципальных территориях. А ответственными за нарушения сделать товарищества собственников жилья или управляющие компании. Наказывать стоит и индивидуальных владельцев частных домов.

Штрафы предлагают в том случае, если при вывозе мусора региональный оператор зафиксирует несоблюдение правил. Размер взысканий хотят обсудить с участниками отрасли. Но для управляющих компаний он может составить до 300 тысяч рублей.

Если мера поможет организовать сортировку отходов в мусорных контейнерах и их переработку, то запрет одноразовой посуды России не грозит, заметили в союзе.