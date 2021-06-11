Во всем мире ежегодно образуется около 50 миллионов тон отходов легкого пластика. Последствия для глобальных экономики и экологии уже ощутимы. Одним из новых методов переработки пластикового мусора может стать его преобразование в ванилин. Для этого нужна всего лишь одна бактерия.

В Эдинбургском университете провели исследование, посвященное переработке полиэтилентерефталата (ПЭТ). Вид этого пластика широко используют для упаковки пищевых продуктов, растворимых напитков и воды. Результаты научной работы опубликовал журнал Рhys.Org.

Пластиковые отходы уже давно стали серьезной проблемой. Чтобы ее решить, британские ученые использовали модифицированную в лаборатории кишечную палочку для преобразования полученной из ПЭТ молекулы в ванилин через ряд химических реакций.

По словам исследователей, получившаяся пряность пригодна для употребления в пищу. Однако дальнейшие эксперименты в Эдинбургском университете прекращать не собираются.

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«Это первый пример использования биологической системы для переработки пластиковых отходов в ценный промышленный химикат. И это имеет очень интересные перспективы для экономики замкнутого цикла», — заявила один из авторов исследования Джоанна Сэдлер.

Она указала на важность полученных результатов в решении реальных проблем с переработкой пластика. Ее коллега доктор Стивен Уоллес заявил, что исследование позволит поменять отношение к пластику.

Наша работа ставит под сомнение восприятие пластика как проблемного мусора Стивен Уоллес ученый

Заинтересовались научной работой и в Королевском химическом обществе Великобритании, посчитав идею «действительно интересным использованием микробиологии на молекулярном уровне для повышения устойчивости и работы в направлении экономики замкнутого цикла».

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Ванилин широко используется в пищевой и косметической промышленности, входит в состав гербицидов, пеногасителей и чистящих средств. В 2018 году мировой спрос на него превысил 37 тысяч тонн. Если верить прогнозам, то к 2025 году выручка от продажи ванилина превысит 734 миллиона долларов США. В тоннах это более 59 тысяч.